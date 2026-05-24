SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A morte do fisiculturista Gabriel Ganley é investigada como "suspeita" pela polícia. O influenciador fitness foi encontrado morto na zona leste de São Paulo, aos 22 anos, neste sábado (23).

Ganley foi encontrado na cozinha por um amigo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou ao UOL que não foram encontrados sinais de violência no local.

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (23), na Rua da Mooca, na zona leste da capital. A vítima foi localizada caída no chão da cozinha pelo amigo. Não foram encontrados sinais aparentes de violência. Secretaria de Segurança Pública, em nota enviada ao UOL

Perícia foi feita no local, e a polícia trata a morte como "suspeita, súbita". O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, no bairro Parque São Lucas, na zona leste.

O fisiculturista e influenciador teve a morte confirmada neste sábado pela Integralmedica, marca que o patrocinava. Procurada pelo UOL, a empresa afirmou que a causa está sendo investigada.

"Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente", disse a Integralmedica, em comunicado

Ganley tinha 1,6 milhão de seguidores no Instagram e 1 milhão no TikTok. Ele compartilhava rotina de treinos e alimentação, com foco no fisiculturismo.

A morte gerou comoção de famosos nas redes sociais. Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia em 2025, publicou mensagem de despedida. O surfista Ítalo Ferreira, a jogadora do Corinthians Vic Albuquerque e o streamer Nobru também lamentaram. O perfil de Ganley recebeu comentários em publicações antigas após a morte.