SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Racing tem Hernán Crespo como prioridade para assumir o comando da equipe após a saída de Gustavo Costas.
CRESPO NA MIRA
A diretoria trabalha para aproveitar a pausa para a Copa e definir um novo treinador, e vê o ex-São Paulo como alvo principal para o cargo.
A mudança acontece após o fim da terceira passagem de Costas pelo clube. O treinador de 63 anos não resistiu ao empate por 2 a 2 com o Caracas, resultado que selou a eliminação precoce do Racing ainda na fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Além da campanha continental ruim, também pesou a trajetória irregular no Torneo Apertura, em que a equipe avançou aos playoffs apenas em oitavo lugar e caiu nas quartas de final.
Internamente, a avaliação é de que o período sem jogos durante a pausa para a Copa pode ser determinante para reorganizar o projeto esportivo e iniciar um novo ciclo no comando técnico.
O UOL ouviu de fontes ligadas ao negócio que operação é considerada "difícil" nos bastidores.
Costas deixa o Racing com dois títulos conquistados em dois anos e meio: a Copa Sul-Americana de 2024 e a Recopa Sul-Americana de 2025, vencida justamente sobre o Botafogo.
Livre no mercado desde março, Hernán Crespo deixou o comando do São Paulo e acabou substituído por Roger Machado, escolhido pela diretoria após a eliminação na semifinal do Paulista, mesmo com o time na parte de cima do Brasileirão no início da temporada.
A troca, porém, não surtiu efeito: Roger permaneceu apenas cerca de dois meses no cargo, caiu após eliminação precoce na Copa do Brasil e abriu espaço para uma nova mudança, com a chegada de Dorival Júnior.