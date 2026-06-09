SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As negociações entre São Paulo e Domingos Duarte estão encerradas.

NADA FEITO

O Tricolor colocou fim às tratativas pela contratação de Domingos Duarte após não conseguir chegar a um acordo com o defensor português. As conversas se arrastavam desde o final de semana, como o UOL mostrou nesta segunda.

O principal entrave foi financeiro. Segundo a apuração, o zagueiro pediu valores considerados elevados para atuar no futebol brasileiro e sinalizou negativamente para diferentes modelos de contrato apresentados pelo São Paulo durante as negociações.

As tratativas já haviam perdido força ao longo do final de semana, quando as partes passaram a divergir em pontos considerados fundamentais. Desde então, o clube não conseguiu avançar nas conversas com o staff do jogador.

Com o encerramento das negociações, o São Paulo voltará suas atenções para o mercado de zagueiros. Um reforço para a posição é a prioridade atual no Morumbis para esta janela da Copa do Mundo.

Duarte está em seu último mês de contrato no Getafe e decidiu que não renovará. Livre no mercado, chegaria a custo zero.

MERCADO AGITADO

Enquanto buscava avançar pela contratação de Domingos Duarte, o São Paulo concretizou a chegada de Victor Sá. O atacante foi como reforço para a sequência da temporada e amplia as opções do setor ofensivo para o técnico Dorival Júnior.

Além disso, o Tricolor também trabalha em uma negociação envolvendo Newton, volante do Botafogo, e Nahuel Ferraresi, que já está emprestado ao clube carioca. As partes ainda debatem modelos da operação, como o UOL revelou.