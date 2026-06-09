RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou nesta terça-feira (09) a demissão de Rodrigo Cintra do comando da comissão de arbitragem.

A entidade já confirmou o substituto: Sandro Meira Ricci.

A CBF aproveitou a pausa da Série A do Brasileirão para a Copa do Mundo para trocar o comando técnico dos árbitros, pouco depois de criar uma diretoria de arbitragem -separando parte administrativa e política da parte técnica. O diretor de arbitragem é Netto Góes.

"Até a conclusão da transição, as atividades da Comissão de Arbitragem seguirão normalmente, sem qualquer prejuízo às competições em andamento", disse a CBF em nota.

Ricci é ex-árbitro Fifa, apitou em duas Copas do Mundo (2014 e 2018) e ano passado, ainda na gestão Ednaldo Rodrigues da CBF, chegou a fazer parte do painel de especialistas contratados para analisar lances mais polêmicos do Brasileirão.

Ele atuava na empresa PRO, responsável pelos árbitros profissionais que prestam serviço à Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos. Ricci também foi comentarista do Grupo Globo.

A troca de Cintra por Ricci vem em um momento em que a CBF já criou um quadro nacional de árbitros profissionais, incluindo 72 nomes, entre árbitros de campo, assistentes e VAR.

Cintra foi trazido ainda na gestão Ednaldo e estava sob avaliação já há alguns meses, segundo pessoas dos bastidores da CBF.

Quem está na estrutura da CBF entende que o setor de arbitragem conseguiu colocar em marcha outros planos mais urgentes, como profissionalização e o desenvolvimento do projeto do impedimento semiautomático. Agora, na visão da entidade, era o momento de avançar em outra frente de reformulação: o comando da comissão de arbitragem.

A Associação Brasileira de Árbitros de Futebol (Abrafut) elogiou o nome escolhido pela CBF.

"Trata-se de uma escolha que engrandece a arbitragem brasileira e demonstra o compromisso da Confederação com a excelência, a modernização e a valorização dos profissionais do apito", disse o sindicato em nota.