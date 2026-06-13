SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca estreou com vitória em seu primeiro jogo na grama em 2026. O brasileiro e o alemão Daniel Altmaier derrotaram o tcheco Petr Nouza e o austríaco Neil Oberleitner por 2 sets a 0, com duplo 7/6, na tarde deste sábado (13), na quadra Schauinsland-Reisen, e avançaram à última rodada do qualifying da chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha.

Fonseca e Altmaier venceram o primeiro set no tie-break, por 7 a 5. A parcial foi bastante equilibrada: as duplas terminaram com o mesmo número de aces (quatro para cada lado), a mesma quantidade de pontos vencidos no saque (30 para cada dupla) e de pontos conquistados na devolução (sete para cada lado). A vitória veio nos detalhes.

João e Altmaier voltaram a vencer no tie-break no segundo set. Assim como na parcial inicial, as duplas confirmaram bem seus serviços. Petr e Neil chegaram a ter cinco break points quando venciam por 6 a 5, mas desperdiçaram todas as oportunidades e acabaram levando a disputa para o tie-break.

No desempate, a dupla do brasileiro foi dominante e fechou o jogo com 7 a 2. Vitória por 2 sets a 0.

Na última rodada do qualyfing das duplas, João Fonseca e Altmaier terão pela frente o americano Robert Galloway e o australiano John Peers.

Fonseca ampliou sua participação para a chave de duplas como preparação para a temporada de jogos na grama.

FONSECA PODE TER ZVEREV NO SEGUNDO JOGO DA CHAVE SIMPLES

A estreia de Fonseca na chave simples do ATP de Halle será contra o alemão Yannick Hanfmann, de 34 anos, número 59 do mundo. A data e horário ainda serão confirmados.

A competição vai contar com Alexander Zverev, que acabou de conquistar Roland Garros, e ele pode ser o rival de João já na próxima rodada.

O jovem brasileiro vai jogar o ATP 500 de Halle pela terceira vez. No ano passado, perdeu na estreia para Cobolli, em duelo decidido no tiebreak. Convidado em 2024, foi derrotado pelo australiano James Duckworth.