SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante espanhol Lamine Yamal se tornou neste domingo (21) o oitavo jogador mais jovem da história a marcar um gol em uma Copa do Mundo, fazendo o primeiro gol da partida na vitória por 4 a 0 em cima da Arábia Saudita.

Yamal supera Messi. Na mesma semana em que reverenciou o argentino, Lamine superou o ex-jogador do Barcelona por 14 dias. Messi fez seu primeiro gol em 2006, com 18 anos e 357 dias, contra 18 anos e 343 dias.

Ele abriu o placar contra a Arábia Saudita. O primeiro gol do espanhol em Copas foi aos nove minutos de jogo, após cruzamento de Oyarzabal, o atacante aproveitou a bola na pequena área para fazer 1 a 0. Assim, ele se tornou o segundo jogador mais jovem a abrir o placar na competição, perdendo para Pelé, que fez isso contra País de Gales em 1958, com 17 anos.

Pelé é o único a fazer um gol em Copa com menos de 18 anos. Em 1958, quando marcou contra Gales, o "Rei do Futebol" fez seu primeiro gol com 17 anos e 239 dias. O mexicano Gilberto Mora, convocado para a Copa, também tem 17 anos, mas já é mais velho do que Pelé quando fez o primeiro gol.

O top 10 de jogadores mais jovens a marcar um gol

1 - Pelé (BRA) - 17 anos e 239 dias

2 - Manuel Rosas (MEX) - 18 anos e 93 dias

3 - Gavi (ESP) - 18 anos e 110 dias

4 - Ibrahim Mbaye (SEN): 18 anos e 143 dias

5 - Michael Owen (ING) - 18 anos e 190 dias

6 - Nicolae Kovacs (ROU) - 18 anos e 197 dias

7 - Dmitri Sychev (RUS) - 18 anos e 231 dias

8 - Lamine Yamal (ESP) - 18 anos e 343 dias

9 - Lionel Messi (ARG) - 18 anos e 357 dias

10 - Julian Green (EUA) - 19 anos e 25 dias