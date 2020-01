Baeta leva a terceira derrota no Campeonato Mineiro

Warley Santos 30/01/2020

Esse foi o placar do jogo de ontem em Juiz de Fora. Com agora dois jogos, um a menos que a maioria dos outros times, o América - MG conseguiu a primeira vitória no Campeonato Mineiro. O time volta para Belo Horizonte com três pontos garantidos na tabela, depois do resultado de 1 a 0. O gol saiu no segundo tempo, dos pés de Rodolfo, deixando o Baeta na lanterna da competição. Já é a terceira derrota consecutiva do time de Juiz de Fora nessa edição do Campeonato Mineiro.

O América - MG dominava no primeiro tempo, criou mais chances, mas o gol não saía. Pelo menos quase saía... Matheusinho chegou a acertar no travessão do goleiro Gabriel Bottan. Logo em seguida Felipe Augusto se livrou da marcação e fez Gabriel realizar a defesa em dois tempos. Lembrando que durante o jogo, ainda no primeiro tempo, Felipe Augusto teve mais de uma chance para marcar, mas não conseguiu. O Baeta só chegou com perigo uma única vez com a cobrança de escanteio de Lúcio e Diego Augusto levando perigo ao gol de Airton. Sem nenhum gol no primeiro tempo.

No início do segundo tempo, o America-MG já buscava o gol com Rodolfo e Matheusinho novamente. O jogador que mais se destacou com objetividade, que mais atacou foi o Rodolfo, autor do único gol após uma troca de passes e um belo chute na entrada da área. O Matheusinho foi mais participativo, apesar de ter chutado várias vezes no gol também, mas precisa acertar.

O Baeta ainda tentou empatar na segunda etapa, quando Ygor chutou cruzado e levou perigo ao gol do Airton. Depois foi a vez do Caju que fez a mesma coisa com um chute cruzado. Ele aproveitou o passe e com o chute a bola acabou batendo pelo lado de fora da rede. No fim o América segurou o placar e venceu pela primeira vez na competição.

Warley Santos é bacharel em Jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e pós-graduando em Gestão Pública - GPM pela mesma universidade. Integrante do grupo de dança folclórica italiana Tarantolato da Casa D`Italia de Juiz de Fora. Atuou em assessorias de comunicação e no Programa Mosaico, exibido atualmente pela TV Câmara de Juiz de Fora. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

