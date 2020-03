Jorge Jesus em números e renovação. Eis a questão...

Warley Santos 2/03/2020

Não foram nem 365 dias de Gávea e o técnico Jorge Jesus conquistou na última quarta, 26 de fevereiro, mais um título pela equipe rubro-negra. Com o Maracanã lotado o Flamengo venceu o Independiente Del Valle por 3 a 0 e conquistou a Recopa Sul-Americana.



Com a vitória o Fla teve o seu primeiro título internacional jogando no Maracanã. Ou seja, mais um feito histórico para o Mister e seus jogadores. Jorge Jesus também vem sustentando uma invencibilidade incrível no Maracanã: 20 vitórias e apenas 3 empates em 23 jogos.



O que ainda impressiona é a quantidade de taças levantadas e derrotas com o time rubro-negro.



Com a conquista da Recopa, o treinador conquistou o quinto título e esse número é maior do que o de derrotas pelo clube.



Em 8 meses de trabalho o técnico português disputou 46 jogos e perdeu apenas 4. Os outros números somam 33 vitórias e 9 empates.



Os únicos times que venceram o Flamengo foram Bahia e Santos no Campeonato Brasileiro, Emelec na Libertadores e Liverpool, na prorrogação do Mundial de Clubes.



Com todos esses números, o Mister já conquistou o Brasileirão e Libertadores (2019), Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Recopa Sul-Americana (2020).



Para este colunista o técnico português é o maior treinador da história do Flamengo, que tem a maior torcida do país.



Renovação com a equipe rubro-negra



Nos últimos dias, dirigentes da equipe vêm conversando com o técnico para estender o seu contrato com o Flamengo.



A ideia inicial é que o técnico assine um novo contrato até o final de 2021. Caso isso não ocorra, não está descartada a possibilidade de prorrogação até o final desse ano.



Ao que tudo indica, o treinador deve seguir como um dos maiores “comandantes” na história do clube, com títulos e vitórias.

