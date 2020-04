Calendário do futebol também é afetado com o Covid-19





Warley Santos 13/04/2020

O futebol mundial é mais um mercado afetado pela pandemia do Covid-19. Penso que o que deve ser feito, apesar da preocupação diária dos organizadores, é discutir a melhor solução para os problemas que já vem surgindo. O que parece que não será fácil. Patrocínios, parcerias e muito dinheiro estão em jogo.

O momento mostra uma indefinição geral do que será o futebol. As competições que envolvem seleções já foram adiadas para 2021. Ligas nacionais, copas continentais e as olimpíadas também sofreram com a pandemia e já estão em discussão.

Copa América

A Conmebol tinha a intenção de igualar a edição desse ano de 2020 com o calendário das seleções, mas com a pandemia do coronavírus (covid-19) levou os planos da entidade a frustração. A edição ficou para 2021, assim como a Eurocopa.

Futebol Olímpico

Já começo a enxergar que vai haver polêmica com o futebol nas Olimpíadas. Isso porque apenas jogadores abaixo dos 23 anos podem participar do torneio. O adiamento vai prejudicar os jogadores que teriam idade para participar nesse ano e não terão em 2021. Esse é mais um motivo o qual eu penso que haja a continuidade diária das discussões em busca de solução para problemas como este.

Campeonatos Europeus

Os campeonatos europeus trouxeram à tona uma preocupação maior para a UEFA, sendo que a maioria deles estavam em reta final. Em momentos de tanta indefinição e que ainda é preciso ter muita calma, discordo da decisão da Bélgica de terminar o seu campeonato e entregar o título ao atual líder, Clube Brugge. Assim como espera a UEFA, o momento é de diálogo antes da tomada de qualquer decisão. Ainda há uma tendência muito grande de outras federações tomarem uma decisão semelhante, já que o calendário atual dificilmente será o mesmo.

Liga dos Campeões/Liga Europa

A Liga dos Campeões terminaria no dia 30 de maio e a Liga da Europa três dias antes, mas nenhuma delas será realizada na data prevista. Como mencionado acima a UEFA foi a mais afetada e no caso da Liga dos Campeões e da Liga europeia, a tendência é que essas decisões invadam a próxima temporada.

Libertadores/Sul-Americana

As finais acontecerão em novembro e até o momento não foram adiadas. Melhor seria se a Conmebol adiasse as finais para Dezembro, uma vez que não sabemos quando essa pandemia irá cessar.

