Atletas estão no Instagram enquanto ficam isoladas





Warley Santos 4/05/2020

Em tempos de coronavírus, a internet se tornou espaço de encontros e acesso à informação de conteúdos variados, inclusive, os esportivos.



Se não podemos jogar juntos, uma live, uma apresentação, por exemplo, ainda são possíveis.



De maneira coletiva, tivemos que nos adaptar a nova rotina e passamos a procurar uma maneira de praticar o esporte que melhor nos adapta em tempos que os contatos físicos passam longe de serem aconselhados.



Vocês já pararam para observar que nessa época as atletas precisam ter cuidado redobrado com a saúde e seu bem-estar, mais que em qualquer outra situação? Pois é, as atletas... Vejo as mulheres mais guerreiras do que já são.



Como todos os trabalhadores do mundo, elas estão atentas às medidas e condições financeiras oferecidas por clubes e empresas. As atletas entendem que apesar do isolamento, precisam estar atentas e fortes porque a “competição”, a luta, é diária e desafiadora.



E falando de internet, mais uma vez ela se mostrou como um espaço nessa etapa de sobrevivência.



No Instagram, pessoas e instituições esportivas que já seguíamos vem nos surpreendendo com encontros em lives, debates e desafios que transformaram o tema esportivo em geral com uma infinidade de práticas.



Para quem não conhece o Deixa ela Treinar (@deixaelatreinar_), empresa que oferece produtos esportivos que carregam a causa feminina na sua marca, vem convidando mulheres envolvidas com o esporte para contarem suas histórias e atividades.

Warley Santos é jornalista e funcionário do Senac Minas. Especialista em Gestão Pública - GPM. Colunista de esporte na Acessa.com e atua na área administrativa da Supervisão Pedagógica do Senac, além de colaborar com as atividades comerciais (atendimento, eventos, etc). Atuou nas assessorias de comunicação da SAS-PJF e Espaço Cultural dos Correios. Possui pós-graduação em Gestão Pública - GPM. Na Produtora de Multimeios da UFJF, foi produtor do programa Mosaico. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

