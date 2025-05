Segunda-feira, 21 de junho de 2010, atualizada às 10h30

Brasil convence e "braço de Deus" de Luis Fabiano dita a vitória por 3 a 1

Pablo Cordeiro

*Colaboração

Alívio e satisfação foram as sensações na cabeça e corações dos torcedores brasileiros após a última partida da seleção contra a Costa do Marfim, no último domingo, 20 de junho. O Brasil conseguiu a vitória por 3 a 1 e, matematicamente, já está classificado para o começo do mata-mata da competição. Na próxima sexta-feira, 25, o Brasil pega Portugal e luta pelo primeiro lugar na chave.

Após muitas críticas e o fraco futebol apresentado na estreia contra a Coreia do Norte, a seleção despontou e, além de satisfazer a ânsia por gols e boas apresentações individuais, o atacante Luís Fabiano marcou o gol mais bonito da Copa. O atacante abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo e voltou a balançar as redes aos seis da segunda etapa. Após seis jogos sem marcar – seu maior período em hiato na Seleção – o atacante quebrou o jejum e alcançou o 26º e 27º gols em 40 jogos com a Amarelinha.

O terceiro gol, aos 17 do segundo tempo foi marcado por Elano. Drogba, aos 33 minutos, descontou pra Costa do Marfim. Nesta segunda-feira, 21, Portugal venceu a Coreia do Norte por 7 a 0 e Cristiano Ronaldo marcou o sexto.

Maradona ironiza

Em coletiva, o técnico da seleção argentina Diego Maradona brincou com o gol de Luis Fabiano e comparou com sua famosa "mão de Deus" em 1986 (contra a Inglaterra no mundial do México). No gol do brasileiro, o braço foi usado duas vezes para ajudar no controle de bola. Após o gol, que relembrou as jogadas de Pelé, com dois chapéus e um drible na pequena área, o juiz da partida, o francês Stephane Lannoy, fez gestos representando dúvida que o atacante tenha matado a bola no braço ou no peito. "Este foi com o braço, a verdade é que foi muito evidente. Mas o tragicômico é o sorriso do árbitro. Quando fiz o gol, não vi o juiz rindo, ele estava em dúvida", ironizou Maradona.

Expulsão

No site da Fifa, Kaká declarou o fato de ter sido expulso como uma oportunidade para melhorias. “Tenho que olhar pelo lado positivo. Agora vou fortalecer, fazer um trabalho específico nos dias que faltam e voltar com tudo para as oitavas. Estou feliz pelo resultado, pelo jogo que fiz, por poder participar diretamente dos gols, então essa é minha alegria hoje. A expulsão vai dar uma pausa nisso, mas vou voltar bem.”

Torcida entusiasmada

O universitário Fellype Alberto aprovou a atuação do Brasil, mas não viu brilhantismo contra a Costa do Marfim. "Não achei que foi brilhante, mas a seleção mostrou que pode ganhar de quem for com relativa facilidade. É só querer. Outra coisa que ficou provado foi que quem não jogar na retranca com o Brasil, vai tomar sacolada." Sobre o gol que Luis Fabiano recebeu a bola no braço, Alberto justifica a não marcação da irregularidade pela grandiosidade do lance.

"Foi um lance interpretativo. O juiz não poderia anular uma pintura de gol como aquele. Além disso, ele prejudicou o Brasil na expulsão injusta de Kaká." O atacante foi expulso com dois cartões amarelos e está fora do próximo jogo. O torcedor ressalta que Kaká e Robinho estão melhores, mas ainda podem render mais. "Mas já mostraram do que são capazes..."

Para Guilherme Ferreira, a expectativa também é boa, principalmente pela atuação de Luis Fabiano. "Penso que agora a Seleção encontrou sua maneira de jogar." Sobre Kaká e Robinho, Ferreira aposta na escalada e melhoria do primeiro, mas aponta um apagamento do segundo. "Kaká vem melhorando a cada jogo, mas Robinho ainda está apagado". Contra Portugal, o torcedor acredita na vitória por 2 a 0, com gols de Luís Fabiano e Elano.

O operador de som Vítor Roux também acredita na vitória brasileira contra Portugal, mas a insegurança quanto à seleção ainda permanece. "Não quero ser pessimista, mas tem alguma coisa que me diz que esse time parece que não é isso tudo que mostrou ontem, não", define.

Assim como Fellype Alberto, Roux opina sobre a abertura que as seleções estão dando para o Brasil. "É que a Costa do Marfim joga solta, ou seja, joga e deixa jogar, mas se o Brasil pegasse uma retranca não ia ser tão mole não. Vem Portugal adiante, Brasil já classificado, vai ser outro chocolate, Portugal vai jogar para frente e ai vai se arrebentar."

Curiosidades da Copa 452 - minutos foi o tempo que Luís Fabiano ficou sem marcar um gol com a camisa do Brasil antes de abrir o placar no jogo de hoje. A seca foi a pior da sua carreira pela Seleção. - minutos foi o tempo que Luís Fabiano ficou sem marcar um gol com a camisa do Brasil antes de abrir o placar no jogo de hoje. A seca foi a pior da sua carreira pela Seleção. 17 - partidas nas quatro últimas edições da Copa do Mundo da Fifa tiveram a presença do capitão italiano Fabio Cannavaro, que se igualou ao inesquecível goleiro Dino Zoff. O líder da Azzurra é Paolo Maldini (23), seguido por Gaetano Scirea e Antonio Cabrini, ambos com 18. 10 - jogadores do Brasil já tiveram o desprazer de receber cartão vermelho em um jogo da Copa do Mundo da Fifa. 8 - pênaltis foram convertidos pela seleção italiana em 11 tentativas na história dos Mundiais. O recorde é da Espanha, que acertou todos os 14 que bateu. 7 - partidas foram vencidas por países sul-americanos em nove jogos desta Copa do Mundo da Fifa. Os outros dois confrontos envolvendo seleções da América do Sul terminaram empatados. 5 - milhões de espectadores já assistiram a partidas do Brasil na Copa do Mundo da Fifa desde 1930. A estatística foi ultrapassada no confronto de hoje contra a Costa do Marfim. A Itália passou de quatro milhões no seu primeiro jogo na África do Sul contra o Paraguai. 5 - jogos foram disputados pela Itália em 2010, sem nenhuma vitória. A Azzurra é a única participante desta Copa do Mundo da Fifa a não ter vencido nenhum jogo neste ano. O confronto de hoje contra a Nova Zelândia foi o quarto empate italiano consecutivo. Depois da última vitória, contra a Suécia por 1 a 0 no dia 18 de novembro do ano passado, os italianos também sofreram uma derrota – diante do México em Bruxelas no último dia 3 de junho. 5 - vezes consecutivas, desde 1994, o Brasil se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo da Fifa com um jogo de antecipação. 4 - vezes o Paraguai enfrentou seleções estreantes em Copa do Mundo da Fifa, e em todas elas conseguiu vencer. A Eslováquia teve o mesmo destino de Iraque (1986), Eslovênia (2002) e Trinidad e Tobago (2006). 3 - finalizações da Nova Zelândia foram na direção da meta neste torneio, e duas delas resultaram em gol. 1 - vitória na África do Sul 2010 foi tudo o que conseguiram Alemanha, Itália, França, Inglaterra e Espanha. 1 - gol foi sofrido pelo Brasil contra seleções africanas na história da Copa do Mundo da Fifa. Em cinco jogos anteriores, os brasileiros haviam marcado 13 e não tinham levado nenhum. Fonte: Fifa

*Pablo Cordeiro é estudante do 10º período de Comunicação Social da UFJF