Hist?rias interligadas Portugueses, em Juiz de Fora, vibram com a sele??o Lusa

guiada por treinador brasileiro

Guilherme Oliveira

junho/2006

A hist?ria do Brasil est? intimamente ligada ao pa?s de Portugal. Col?nia portuguesa por mais de tr?s s?culos, o Brasil incorporou costumes, tradi?es e, principalmente, recebeu os portugueses, que aqui constitu?ram fam?lia e neg?cios.

Os anos de hist?ria entre metr?pole e col?nia firmaram, como n?o poderia ser diferente, o grande v?nculo de lusitanos em terras brasileiras. Em Juiz de Fora, a hist?ria se repete, contando com grande n?mero de patr?cios da terrinha.

Em Copas do Mundo esses la?os se estenderam ainda mais e a rela??o entre os dois pa?ses fica ainda mais evidente. Os portugueses est?o vibrando com a boa campanha de sua sele??o. Tudo isso se deve, claro, como eles mesmos dizem, a um brasileiro: o treinador Luis Felipe Scolari.

"Portugal est? surpreendendo, porque Felip?o colocou uma id?ia na cabe?a dos jogadores: em qualquer jogo ou lugar, Portugal tem que ganhar. Se perder, perder jogando futebol", diz o portugu?s Vitor Manuel Cardoso Fernandes (foto ao lado), 63 anos, desde os nove no Brasil.

Ant?nio de Macedo Vale, 72, tamb?m faz coro em rela??o ao treinador brasileiro. "Ele ? muito bom treinador. Se n?o fosse ele, o jogo contra a Holanda seria diferente. Eu acho que o jogo nem acabaria por causa de toda aquela pancadaria?. Dono de bar no centro de Juiz de Fora, Macedo demonstra, mesmo longe de sua terra, o amor que sente por Portugal. "Enfeito o bar para lembrar o pa?s e matar as saudades", diz. Basta reparar a bandeira Lusa e as bolas nas cores de seu pa?s penduradas no teto do bar.

O comerciante N?lson Valente, (foto abaixo) 72, ? outro portugu?s que se rendeu ao estilo do brasileiro de comandar. "O Felip?o faz a diferen?a em qualquer lugar. O problema de Portugal sempre foi comando. Agora eles est?o levando a s?rio, Felipe ? muito respeitado, trabalhador e entende do assunto", elogia Valente que est? no Brasil desde 1951.

Toda essa euforia tem uma raz?o, Portugal tem 100% de aproveitamento na Copa. Na primeira fase derrotou Angola, Ir? e M?xico. Nas oitavas venceu a Holanda com um jogador a menos durante grande parte do jogo, o que faz com que os portugueses que moram em Juiz de Fora acreditem em uma campanha igual ou superior ? Copa de 1966, na Inglaterra, comandada por Otto Gl?ria, outro brasileiro. "Aquela sele??o tinha mais valores individuais. Hoje temos mais conjunto e responsabilidade", diz Vitor. Valente tamb?m concorda. "Em 66, t?nhamos mais valores, hoje temos melhor comando".

Vitor acredita que o pa?s demorou 40 anos para ter novamente bons resultados devido a falta de mentalidade que, hoje, a sele??o tem. "Felip?o contratou a mesma psic?loga da sele??o brasileira da Copa de 2002 para Portugal. Isso tamb?m faz diferen?a", elogia.

Portugal campe?o?

"Portugal vai disputar. Ele est? bem, mas n?o sei se ganhar? a Copa. Vamos passar pela Inglaterra por um a zero, mas acho que o Brasil ser? campe?o", revela Macedo (fotos abaixo).

Quando a pergunta ? sobre um prov?vel confronto entre lusos e brasileiros na semi-final o cora??o se divide. "Ficarei feliz por um lado e triste por outro", fala N?lson. J? Vitor Manuel n?o consegue nem imaginar o confronto. "N?o vai dar para ver o jogo. ? melhor eu ir dormir", brinca.

?... ledo engano quem acreditou, quando Dom Pedro I gritou ?s margens pl?cidas do Ipiranga "Independ?ncia ou morte", que a rela??o entre os dois pa?ses iria acabar. E para os portugueses, independente do destino de Portugal na Copa, eles esperam que Felip?o continue no comando de sua sele??o. E ao voltar ?s terras portuguesas diga, assim como fez D. Pedro I no Brasil, "Se ? para o bem de todos e felicidade geral da na??o, diga ao povo que fico".