Triatletas juizforanos destacam-se na 2ª etapa do Campeonato Carioca

Quatro dos cinco atletas juizforanos que participaram da segunda etapa do Campeonato Carioca de Triathlon subiram ao pódio, no último domingo, dia 7 de junho, na cidade do Rio de Janeiro.



O triatleta Marcos Hallack venceu na categoria elite e lidera a competição. Segundo o atleta, o percurso de 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e cinco quilômetros de corrida foi puxado. "As provas do Campeonato Carioca são sempre muito intensas, devido ao alto nível dos atletas. A disputa só foi definida na segunda metade da corrida, quando consegui ficar quase um minuto à frente do segundo colocado."



A terceira e última prova da série ocorre no dia 20 de setembro. Hallack precisa chegar na frente do carioca Eduardo Oliveira para se tornar bicampeão. Conforme o atleta, além de fazer parte de uma competição importante, a prova serviu como treino para o Campeonato Brasileiro de Duathlon, que será realizado em Belo Horizonte, no próximo dia 28 de junho. "Os seis primeiros atletas vão para o mundial nos Estados Unidos."



Outros juizforanos que se destacaram na competição foram Cláudia Silva, campeã da prova na categoria de 30 a 34 anos, Pablo Casádio, prata na categoria para atletas de 20 a 24 anos e Marcius Itaborahy, que conquistou o terceiro lugar entre os atletas com idade de 40 a 44. De acordo com Hallack, o resultado é excelente. "Estamos falando do campeonato mais disputado do Brasil."

