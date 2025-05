Lucas Soares 27/07/2015

"O Vasco não vai cair"

Na última semana, alguns vascaínos me criticaram após o texto em que comentei a briga entre Fred e Rodrigo. Reconheço que me expressei mal. Os dois atletas erraram ao falar besteira na mídia. Utilizo esse espaço para me desculpar por quem se ofendeu e, inclusive, abrir uma discussão saudável com os colegas torcedores do Vasco.

A situação de vocês é preocupante. Levar 4 é preocupante para qualquer equipe. Para um clube na zona de rebaixamento, é mais preocupante ainda. Mas "o Vasco não vai cair", é o que garante o presidente cruz-maltino, Eurico Miranda. Vocês acreditam nisso?

O Brasileirão é equilibradíssimo. A briga na parte de cima da tabela mostra que um tropeço pode ser cruel para quem ambiciona Libertadores e título. Na parte de baixo, idem. "Apenas" três pontos separam o Goiás, primeira equipe dentro do Z-4, do Figueirense, que está na "beira do precipício". Mas, em um torneio com tanto clube embolado, outros critérios de desempate podem (e certamente, farão) a diferença.

O Vasco preocupa seus torcedores. Após cair duas vezes em cinco anos, o cruz-maltino voltou à Série A e corre um risco iminente de uma nova queda, embora seu presidente garanta o contrário. São três vitórias, três empates e nove derrotas em quinze jogos. Está na 18ª colocação, marcou só oito gols e tem a pior defesa, com 26 sofridos. Hoje, o saldo de gols, segundo critério de desempate, é de -18.

Veja só: o clube venceu os dois clássicos regionais do primeiro turno, os torcedores comemoraram como título, mas o time não saiu da zona de rebaixamento. Ontem, o lance envolvendo o Herrera traduz o nervosismo da equipe, a incerteza do que pode acontecer no ambiente vascaíno. Herrera não é um atacante espetacular, mas em condições normais, não perderia aquele gol. As falhas de Martín Silva mostram o desespero da comissão técnica pela volta do goleiro, já que os reservas que foram testados (Charles e Jordi) não passaram a segurança necessária. O uruguaio é infinitamente melhor que os dois, mas sem tempo de bola, é difícil até para quem bate uma pelada no final de semana, imagina para um profissional?

Há esperança para o Vasco? Certamente sim, afinal, ainda restam 23 rodadas e 69 pontos a disputar. No entanto, a situação já é complicada. Com 12 pontos, é preciso vencer pelo menos 11 partidas para alcançar os 45 pontos mágicos da famosa conta do rebaixamento. A volta do zagueiro Luan, bronze no Pan-americano, poderá dar um gás e uma segurança defensiva maior ao time. Mas só isso não mudará muita coisa. Talvez o Vasco devesse se espelhar no Flamengo de 2014. Onde quase ninguém via esperança, a mudança de postura do grupo e a saída de alguns jogadores foi fundamental para a permanência na primeira divisão.

Tempo hábil existe. Resta saber como ele será usado.