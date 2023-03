Fala, povo! Depois da vit?ria contra Gana, "treinadores de cora??o" d?o a sua nota para a sele??o de Parreira e fazem suas apostas para as quartas-de-final

Fernanda Leonel

Rep?rter

junho/2006

O jogo mal tinha acabado e o bairro Alto dos Passos j? estava lotado. O local, j? tradicionalmente conhecido pela aglomeara??o de bares, parece ter se firmado como o point oficial da comemora??o da Copa da Alemanha.

Estat?sticas da Pol?cia Militar calculam que depois do jogo desta ter?a-feira, 27 de junho, aproxidamente 4 mil pessoas estavam presentes no local. Gente que aproveitou os poucos minutos que ainda tinham antes de voltar ao trabalho, ou que resolveu tirar uma folga dos estudos ou das obriga?es, para extravasar a alegria da vit?ria de 3 a 0 contra a sele??o de Gana.



O advers?rio do Brasil nas oitavas-de-final eram os ?nicos representantes do continente africano na segunda fase do mundial. Um pa?s que estava presente pela primeira vez na hist?rias das Copas, mas que, exatamente por ter chegado onde chegou, deixou muito brasileiro com a pulga atr?s da orelha quanto ao placar do jogo.

Se a incerteza vinha pelo advers?rio ou pelo pr?prio futebol que o Brasil apresentou nas tr?s apresenta?es que fez, fica dif?cil de afirmar. Mas ? certo que a d?vida sobre o que Parreira faria na hora da convo??o acabou divindo opini?es. Deixar falar a experi?ncia e jogar com os titulares ou tirar alguns curingas do banco de reserva e inovar como no jogo contra o Jap?o?

A ACESSA.com foi ?s ruas de Juiz de Fora perguntar o que o torcedor juizforano achou do resultado do jogo entre Brasil e Gana e conhecer as previs?es desses t?cnicos de cora??o que sempre t?m um palpite para a pr?xima apresenta??o da sele??o verde-amarelo. Confira as respostas:

N?o achei que o jogo foi grandes coisas. Para mim, pra sele??o ficar legal mesmo, tem que tirar o Adriano e colocar o Robinho. Os dois laterais que est?o no banco tamb?m t?m que entrar de qualquer jeito, pro neg?cio come?ar a funcionar. Para as quartas-de-final o que vier j? ? lucro, mas eu preferia que o Brasil pegasse a Fran?a, para gente sentir o gostinho da vingan?a".

M?rcio Lopes

"O Brasil melhorou demais. At? no segundo jogo eu achei que nossa sele??o nem ia pra frente. Sinceramente, n?o estava confiando que ela chegasse nem at? onde chegou. Mas de qualquer forma, eu quero ficar com o pensamento positivo. Acho que se o Brasil jogar o pr?ximo jogo com a garra que seu hist?rico, tem tudo pra golear quem for por 3x1".

Michele Campos

"Achei o jogo m?dio, pra falar a verdade. O jogo do Brasil contra o Jap?o, por exemplo, foi bem melhor, mais emocionamente. Tamb?m, eu gosto mais do time escalado no ?ltimo jogo, que coloca o pessoal do banco para jogar. De qualquer forma, estou muito confiante para as quartas-de-final".

Ren? Caetano

"O jogo foi bom. Achei que o Brasil est? mais solto, que dessa vez mostrou o verdadeiro futebol brasileiro. Acho que nossa sele??o vai passar tranq?ilo pelas pr?ximas fases, mas ? sempre bom ficar com um p? atr?s. O Brasil s? est? precisando ficar mais r?pido, parar de tocar bola pra tr?s".

Fernanda Moura

"A sele??o mostrou um bom futebol, apesar de ter entrado com o time errado. ? s? parar para observar o final do primeiro tempo e o final de segundo. O time que entrou estava demorando demais para poder criar o jogo. Depois das modifica?es tudo mudou. Esse ? o time do t?tulo.

Jos? Henrique Zacaron

"O Brasil est? no rumo certo. J? jogou bem dessa vez e na minha opini?o, s? tende a melhorar. Se continuar com esse pique vai passar tranq?ilo pelas quartas-de-final, independente de quem venha para poder tentar tirar o t?tulo de n?s.

Patty Gualberto