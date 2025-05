Ruas vazias Com?rcio sente queda expressiva no movimento em dias de Jogo do Brasil

Dia de jogo do Brasil ? sin?nimo de... deserto nas ruas de Juiz de Fora. Escolas, faculdades, ag?ncias banc?rias, reparti?es p?blicas municipais e estaduais, supermercados, unidades b?sicas de sa?de, correios - e tudo mais o que voc? leitor ? capaz de se lembrar - fecham suas portas, quando o assunto ? Brasil na Copa. "Tudo p?ra", conta a gerente de vendas, Roselene Munck, que trabalha em uma padaria no centro da cidade. "Nessa hora, a loja fica aberta, mas ningu?m aparece por aqui. Todos est?o envolvidos com a fam?lia, os amigos e nem pensam em comprar", diz.

E se a brincadeira de "est?tua" vale para o com?rcio, o lucro tamb?m se paralisa. De acordo com o Superintendente do Sindicato do Com?rcio, S?rgio Costa de Paula, a quest?o dos jogos serem realizados durante os dias ?teis traz dificuldades para a categoria. "As partidas obrigam as lojas a se programarem em rela??o ao hor?rio de funcionamento e at? nas manifesta?es, caso o Brasil ven?a. H? tamb?m uma queda do movimento e o lucro s? aumenta para as lojas especializadas em artigos para a Copa".

A vendedora Jane Helo?sa Pullig garante que o movimeto ? muito fraco em dias de partida do Brasil. "Falou em Copa do Mundo, todo mundo corre para casa e vai assistir a televis?o", diz. Segundo ela, os jogos influenciam nas vendas de roupa, pelo fato de que as pessoas somente procuram artigos aliment?cios ou o figurino verde-amarelo. "Como trabalhamos com roupas mais cl?ssicas, a procura ? pequena".

Se para alguns comerciantes a Copa significa prejuízo ou queda no movimento, para outros, ela pode ser uma grande aliada. Outros itens também tiveram uma grande procura, como churrasqueira elétrica, geladeira, freezer e até pipoqueira.

Segundo o gerente, a tradi??o do brasileiro de deixar tudo para a ?ltima hora implica em boas vendas at? minutos antes do jogo. "A correria ? muito grande durante esses dias, mas o fluxo de compras ? bom. Acredito que para todo o com?rcio a Copa seja interessante, pois o povo ? muito festivo, ent?o aumentam as comemora?es e com elas temos as compras no supermercado, a cerveja no barzinho e de um televisor novo", destaca.