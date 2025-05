A ta?a do mundo (n?o ?) nossa...Vai ser de quem? Torcedores juizforanos falam das suas expectativas

para a classifica??o final dos times na Copa

Fernanda Leonel

Rep?rter

junho/2006

Parque Halfeld ou Cal?ad?o! Tanto faz! Em qualquer um dos principais pontos de encontro dos juizforanos o que n?o falta ? espa?o para um palpite, torcida ou sugest?o sobre como vai ficar o resultado final da Copa do Mundo da Alemanha.

O Mundial termina neste domingo, 09 de julho, exatamente 30 dias depois que a sele??o dona da casa abriu os jogos e o placar da competi??o. Uma competi??o esperada, aguardada e que agora est? com os dias contados para conhecer qual time volta para a casa mais feliz do que chegou.

A regra ? clara, mesmo que n?o deixe tanta gente satisfeito. S? uma torcida pode ser feliz de verdade e comemorar a cena t?o desejada por todas as 32 equipes que compareceram ? Alemanha. S? um capit?o pode erguer a ta?a e, dessa vez, a sorte n?o soprou para o lado do Brasil.

O pa?s conhecido no mundo inteiro pela grandeza do seu futebol, ficou pelo meio do caminho. Com esse desfecho, muitos brasileiros j? deixaram de assistir aos jogos e h? at? uma pol?mica sobre o papel do jornalismo nessa hora. A ?nica emissora de TV aberta que transmitia os jogos do campeonato j? trouxe v?rios dos seus muitos jornalistas para casa.

O que se sabe ? que, apesar do Brasil n?o estar mais presente na competi??o, e de grande parte do p?blico que assiste ao futebol s? em "tempos de hexa" j? ter voltado a sua rotina, muita gente ainda faz apostas e espera pela grande final de domingo, dia 09 de julho (domingo).

ACESSA.com foi aos principais pontos de encontro da cidade para saber um pouco da expectativa para a classifica??o final das equipes. Confira as repostas:

Ordem de classifica??o: Fran?a, It?lia e Portugal.

Motivo: "O Zidane, da Fran?a, est? desequilibrando todas as partidas. Sempre bateu um bol?o desde os tempos de Real Madri. O resto do time franc?s est? muito bom tamb?m. No caso do terceiro lugar, a sugest?o do nome Portugal ? uma torcida.

Alvaro Jos? Guedes, 28 anos, servidor p?blico

Ordem de classifica??o: It?lia - Fran?a - Portugal

Motivo: "A It?lia est? melhor desde o come?o do campeonato, al?m do mais, a Fran?a ? que n?o pode ganhar de jeito nenhum. Em terceiro lugar, fica Portugal, que carrega um pouquinho do Brasil na maneira de jogar".

K?via Kely, 18 anos, promoter de festas

Ordem de classifica??o: Fran?a - It?lia - Alemanha

Motivo: "A Fran?a merece o t?tulo por causa do Zidane, ele vai se aposentar e no melhor momento da carreira. Vai se aposentar com classe, com a vit?ria da Copa. O terceiro lugar fica com a Alemanha, porque o time ? muito bom, melhor que Portugal. Jogar em casa tamb?m faz diferen?a."

Charles V?tor de Almeida, 22, seguran?a

Ordem de classifica??o: It?lia - Fran?a - Alemanha

Motivo: "A Fran?a est? bem, chega ? final bem, mas os jogadores da It?lia superam todo o talento da Fran?a. O Zidane manda bem, mas bem pra segundo lugar. Fico com a Alemanha em terceiro porque jogar em casa ? sempre diferente".

Tha?s Manh?es, 17, estudante

Ordem de classifica??o: It?lia - Fran?a - Alemanha

Motivo: "O futebol da It?lia ? vistoso, j? tem tr?s t?tulos nas costas. Na copa da It?lia, a Alemanha foi a campe?. Agora ? a vez de dar o troco. Para o terceiro lugar, aposto da Alemanha, o time da casa est? jogando com muita ra?a".

Luis Carlos de Andrade, 58, aposentado

Ordem de classifica??o: Fran?a - It?lia - Alemanha

Motivo: "A Fran?a tem melhores jogadores. Zidane merece, infelizmente, n?s, brasileiros, temos que admitir. No que diz respeito ao terceiro lugar, eu vou com Portugal. ? mais uma torcida, que uma certeza, mas aposto mesmo assim".



Isabella Aoriula, 16 anos, estudante

Ordem de classifica??o: Fran?a - It?lia - Alemanha

Motivo: "A Fran?a tem uma defesa mais forte, ent?o n?o leva muitos gols. Por isso eu aposto que ela possa ser o primeiro lugar, j? que est? forte. A It?lia est? na Copa at? agora por pura sorte. J? a Alemanha no terceiro lugar, ? o merecido. O time tem mostrado ra?a e muita vontade de ganhar. Al?m do mais est? bem preparado e est? em casa".

Rodrigo Borges Cardoso, 21 anos, estudante de Direito