Agora é Virtual? Silvio Boia fala sobre o XTERRA Virtual Race Club





Sílvio Boia 31/07/2020

Fala corredores, tudo bem? XTERRA agora é Virtual? Com 15 anos de existência, o maior evento esportivo off road do mundo, que tem etapas no Brasil, também chegou na sua versão virtual. Batemos um papo com Bruno Vicente, gerente do Xterra Brasil que conta todas as novidades pra gente. Assista o vídeo e confira as novidades!





Sílvio Boia é mineiro, casado, analista de Sistemas, corredor amador desde 2013. Já correu 8 maratonas, mais de 40 meias maratonas, entre outras corridas tanto de asfalto quanto de montanha. É apresentador do canal no youtube Programa Kilometragem. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

