Como não embaçar os óculos usando máscara





Sílvio Boia 27/08/2020

Faaaaaala corredores, tudo bem? Com a necessidade de usarmos máscara no dia a dia e também nos treinos, surgiu um pequeno problema para as pessoas que usam óculos: o embaçamento das lentes. Pode parecer algo bobo, mas incomoda muito. E foi pensando nisso e a pedido de muitas pessoas que acompanham o canal que fizemos esse vídeo com várias dicas para evitar o embaçamento dos óculos, seja de grau ou de sol. Assista e compartilhe com todo mundo para ajudar!!

Sílvio Boia é mineiro, casado, analista de Sistemas, corredor amador desde 2013. Já correu 8 maratonas, mais de 40 meias maratonas, entre outras corridas tanto de asfalto quanto de montanha. É apresentador do canal no youtube Programa Kilometragem. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

