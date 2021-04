Como estão as corridas pelo Brasil?

Silvio Boia faz um panorama das corridas em todas as regiões do país

por Sílvio Boia - 26/04/2021 09:18

Segunda-feira, 26 de abril de 2021, atualizada às 10h16

Faaaaaala corredores, tudo bem? Muitos corredores querem saber como estão as corridas pelo Brasil, quando teremos provas e as expectativas de nossos colegas. Que tal um panorama do esporte pelo país? Nesse vídeo nossos amigos dos canais @canalcorrecadu, @boracorrergalera, @doutorcorrida, @borala_correr, @porfalaremcorrer, @canalsprintfinal, @correndo_juntosoficial contaram para gente como estão as como estão as coisas em suas cidades. Assista e saiba tudo!