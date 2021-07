Confira a lista das corridas presenciais confirmadas para agosto

Mapeamos 16 corridas por todo o país, em todos os finais de semana para você escolher e correr

por Sílvio Boia - 29/07/2021 07:36

Faaaaaala corredores, tudo bem? Onde correr uma prova presencial no Brasil no mês de Agosto? No vídeo de hoje eu te conto! Mapeamos 16 corridas por todo o país, em todos os finais de semana para você escolher e correr! Assista o vídeo e saiba mais!