10 maratonas confirmadas/previstas para ocorrer no Brasil ainda em 2021

Algumas, ainda, estão com inscrições abertas

por Sílvio Boia - 10/08/2021 07:11

Faaaaaala corredores, tudo bem? Que tal correr uma Maratona no Brasil ainda em 2021? Sim no Brasil, ainda esse ano. Separamos 10 Maratonas que estão confirmadas ou previstas para acontecer no segundo semestre. Algumas, ainda, estão com inscrições abertas. Quer saber onde? Assista o vídeo e descubra!