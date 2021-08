Confirmada a Maratona do Rio 2021 - presencial

Saiba todos os detalhes ecomo serão os protocolos aqui nesse vídeo

por Sílvio Boia - 21/08/2021 08:02

Faaaaaala corredores, tudo bem? Uma das notícias do mundo das corridas mais aguardadas dos últimos meses.: a Maratona do Rio 2021 - presencial está confirmada. Sim, vai ter Maratona do Rio esse ano. Saiba todos os detalhes e como serão os protocolos aqui nesse vídeo!