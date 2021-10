Dicas de percursos para a Maratona do Rio 2021

Evento será entre os dias 12 e 15 de novembro

por Sílvio Boia - 09/10/2021 09:28

Faaaaaala corredores, tudo bem? Preparados para participar do Maior Festival de Corridas da América Latina, que ocorre entre os dias 12 e 15 de novembro. Então meus amigos, assistam nesse vídeo as dicas do percurso da prova de 42km da Maratona do Rio 2021 e boa prova!

Aqui você também confere as dicas para quem vai fazer 21 , 5 e 10 quilômetros.