10 Maratonas para correr em 2022 no Brasil

por Sílvio Boia - 13/01/2022

Faaaaaala corredores, tudo bem? Começamos um novo ano e é hora de planejar as corridas alvo, pensar nas estratégias e treinos ao longo de 2022. E para ajudar no planejamento, apresentamos 10 Maratonas para correr no Brasil e 2022. E ai, bora correr conosco? Assista o vídeo e bons treinos!