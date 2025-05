S? vit?rias! As equipes de handebol feminino, basquete masculino e futsal masculino vencem com placares expressivos no primeiro dia da 2? fase do JIMI

18/07/2006

O time de Juiz de Fora estreou com vit?ria no primeiro dia dos Jogos do interior de Minas - JIMI. Ogoleou a equipe de Ponte Nova, por, no gin?sio do Meca. A pr?xima partida da equipe juizforana acontece nesta quarta-feira,, contra Santos Dumont. Na quinta, as meninas do handebol enfrentam a equipe de Leopoldina.

Tamb?m contra Ponte Nova, a segunda vit?ria juizforana foi no basquete masculino, por 96 a 28, no gin?sio Max Baer. A pr?xima partida ser? contra o time de Leopoldina, na quinta-feira, dia 20 de julho, com hor?rios a serem definidos.

Na parte da tarde, o futsal masculino de Juiz de Fora ganhou de 8 a 1 da equipe de Coronel Pacheco. A pr?xima disputa do futsal acontece na quarta, dia 19, contra Matias Barbosa.