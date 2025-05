Orgulho em duas rodas da modalidade

10/08/2006

Da equipe brasileira de 10 ciclistas que v?o para o Mundial,tr?s s?o de Juiz de Fora

O ciclismo de juizforanos vai levar o nome da cidade para bem longe, praticamente do outro lado do mundo. Roberta Stoppa, Thiago Aroeira e Daniel Resende v?o representar a cidade no "2?2006 UCI Mountain Bike World Championships", mundial da modalidade.

A competi??o acontece de 22 a 27 de agosto, na cidade de Rotorua, na Nova Zel?ndia e para isso os tr?s campe?es embarcam na pr?xima segunda-feira, dia 14.

? importante destacar que os nomes de Roberta, Thiago e Daniel juntos representam um n?mero muito importante para Juiz de Fora. Como fez quest?o de destacar uma das competidoras, Roberta Stopa (foto acima), da delega??o brasileira formada por 10 ciclistas, tr?s deles s?o da cidade.

"Esses n?meros s?o muito importantes para a cidade. Servem de incetivo para quem pratica o esporte e tamb?m para quem pretende praticar", disse. Roberta, ? vice-l?der do ranking nacional da sua categoria, e vai disputar pela categoria elite feminina.

Thiago Aroeira (foto) tamb?m est? muito feliz com a chance. O juizforano n?o tem mais espa?os em casa para colecionar t?tulos, mas diz que quer trazer para a sua casa mais um.

No ano passado, o ciclista passou de vez ? categoria Elite, e ? nela que ele vai concorrer no mundial. Na carreira ele acumula medalhas e trof?us como da Copa Ametur, que agora ? Copa Internacional, o vice-campeonato do Iron Biker, o vice do Interestadual, o t?tulo do Mineiro e foi o melhor latino-americano na Copa do Mundo realizada no Brasil. Entre atletas do mundo inteiro, Thiago terminou em 11? lugar.

Daniel Resende ? o terceiro nome da lista. Ele vai pedalar pela categoria sub 23 e diz que est? muito feliz com a oportunidade. ? a primeira vez que ele participa do mundial. "Agora ? concentrar para realizar a melhor prova poss?vel.

Daniel acaba de ganhar o t?tulo de campe?o brasileiro no ?ltimo dia 23 de julho e diz ter sido avisado dois dias depois que representaria o Brasil na Nova Zel?ndia. "Espero fazer bonito", resume.