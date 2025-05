Conte como foi sua viagem ao Pan 2007 Preencha todos os campos do formul?rio e envie sua foto no Pan

Rosane

Trabalhei dez dias como volunt?ria na Arena de Copacabana junto aos atletas e ao p?blico.

Foi uma experi?ncia maravilhosa que enriqueceu meu curr?culo, uma vez que sou turism?loga.

Al?m da experi?ncia profissional, pude fazer novas amizades e ainda pude conseguir alguns contatos na minha ?rea.

Enfim, foi algo que jamais esquecerei...

Um momento ?nico!

Esporte que assistiu: v?lei de praia

Iracema Martins

Sem explica??o a emo??o de entrar no Engenh?o, ver a sele??o feminina ganhar de 10x0 e sentir mais brasileiro do que nunca (e com muito orgulho) em um evento t?o bonito e bacana.

Vai ficar marcado pra sempre.

Esporte que assistiu: futebol feminino, atletismo e esgrima feminina.

Anita Cid

Por menos patriota que vc seja, n?o h? quem n?o se emocione ao ver seu pa?s ganhar.

Tive a oportunidade de ver o Brasil ganhar 4 medalhas de ouro e posso afirmar que cantar o hino nacional e ver a felicidades dos atletas ao serem premiados ? um momento inesquec?vel!

? uma experi?ncia que recomendo a todos....

Esporte que assistiu: v?lei feminino, gin?stica art?stica e adestramento

Guilherme Lima de Oliveira

Simplesmente sensacional.

Momento ?mpar na minha vida, ver o Maracan? lotado, abarrotado de gente...

todos cantando e vibrando em prol de uma ?nica equipe...

realmente eh de arrepiar.

Esporte que assistiu: futebol feminino

Eduardo Romani Medina

Adorei!

As meninas estavam com garra!

Gostei tamb?m da tocha.

? linda!!!!

Esporte que assistiu: futebol feminino

Lu?sa Scafutto de Faria

N?o tenho palavras para explicar o que senti ao entrar no Maracan?zinho, na estr?ia da equipe masculina de v?lei: ? uma sensa??o ?nica e maravilhosa!!!!

Eu arrepiava toda quando todos juntos cant?vamos: "Eu...sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor"!

Parecia que pod?amos vencer a partida s? com a torcida e com o carinho que pass?vamos para os jogadores.

Quando o Bruno, filho de Bernardinho, entrou no jogo, uma parte da torcida vaiou, mas logo depois virou: "Bruno, Bruno, Bruno!" .

Eu n?o sabia para onde olhava, se para a torcida, que vibrava a cada ponto, se para o banco de reserva, que estava logo abaixo de onde eu fiquei, se era para o tel?o, onde eu apareci tr?s vezes, ou para o jogo!!!

Nunca tinha ido a uma partida de v?lei e ir, pela primeira vez, logo no jogo onde os maiores ?dolos do v?lei est?o jogando, ? fant?stico!!!

L?gico que faltou um dos maiores ?dolos, o Ricardinho, mas o Bernardinho deve ter bons motivos para tir?-lo da escala??o!!!

Melhor sensa??o que essa que senti, s? mesmo tendo a oportunidade de assistir a uma final, com o Brasil disputando o Ouro!

Esporte que assistiu: v?lei masculino

Eduardo Romani Medina

Amei a tocha!

Falava com minha m?e sem parar como era parecida com o sol!

Esporte que assistiu: futebol feminino