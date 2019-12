Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, atualizada às 16h22

Flavio Stumpf e Amanda de Oliveira vencem a 1ª Corrida de Rua Smart Fit JF

Da redação



Após 23min48seg5 da largada, Flávio Stumpf (Vem Correr) cruzou a linha de chegada dos 8,6km da 1ª Corrida de Rua Smart Fit JF, última etapa do 33º Ranking de Corridas de Rua da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), que ocorreu neste domingo, 15 de dezembro. Entre as mulheres, Amanda de Oliveira (Faculdade Granbery/Educação Física) foi a primeira, chegando aos 28min34seg6.

Seguiram Flávio no pódio masculino os colegas de equipe Luan de Oliveira (segundo lugar), Jocemar Corrêa e Weslei Furiati (quarto e quinto); Matheus Batista (Mega/Cria Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF) ficou em terceiro. O pódio feminino foi formado por duas colegas de equipe de Amanda, Paula Adriana e Aline Barbosa, seguidas por Noemi Alves da Cruz (Mega/Cria UFJF) e Elisabete Sabino da Silva (Nativos), nesta ordem.



Entre as equipes, Vem Correr, Superamigos e Mega Cria/UFJF formaram o pódio masculino e Faculdade Granbery/Educação Física, Nativos e Profit Running o feminino. O programa “JF Paralímpico”, que sempre participa das corridas do Ranking, levou o primeiro lugar por equipes para pessoas com deficiência, tanto no feminino quanto no masculino.



Premiação Ranking 2019



Os vencedores do “33º Ranking de Corridas de Rua da PJF” serão premiados em 6 de fevereiro. A cerimônia será no Teatro Pascoal Carlos Magno. Lá acontecerá o lançamento do Ranking 2020, com previsão de 11 etapas, com início em 16 de fevereiro.

