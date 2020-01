Terça-feira, 14 de janeiro de 2020, atualizada às 8h50

Cadastro de equipes para o Ranking de Corridas de Rua começa nesta terça-feira

Da redação



Começa nesta terça-feira, 14 de janeiro, o cadastro de equipes para o 34º Ranking Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) de Corridas de Rua. As inscrições poderão ser realizadas na Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), na Avenida Rui Barbosa, 530, Bairro Santa Terezinha. O cadastramento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.

Para participar é preciso ter entre cinco e 15 atletas por equipe, com, no máximo, 30 pontos, somados todos os participantes, de acordo com o Ranking 2019. As inscrições poderão ser feitas até a terceira etapa. Aqueles que desejam participar da primeira corrida precisam realizar o cadastro até 12 de fevereiro. A primeira prova será a 4ª Corrida do Laboratório Côrtes Villela, dia 16 de fevereiro.





