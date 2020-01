Terça-feira, 21 de janeiro de 2020, atualizada às 8h33

Abertas as inscrições para a 4ª Corrida do Laboratório Côrtes Villela



Da redação



Estão abertas as inscrições para a 4ª Corrida do Laboratório Côrtes Villela, no domingo, 16 de fevereiro. A prova abre o 34º Ranking de Corridas de Rua da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O primeiro lote pode ser adquirido até 2 de fevereiro, no valor de R$ 65, com kit, e R$ 40, sem kit. Pessoas com mais de 60 anos pagam 50% do valor.

Entre 3 e 9 de fevereiro, o segundo lote, com kit, poderá ser adquirido por R$ 88, e sem kit, R$ 60. A prova terá largada às 8h, na Via São Pedro – BR 440, com percursos de 6,5km, válidos pelo Ranking, e 3km para quem opta pela caminhada.

Esta etapa contempla, ainda, a corrida infantil, que ocorre a partir das 9h30, no mesmo dia. As inscrições podem ser realizadas no site corridao.com.br, ou nos seguintes locais:



Rua Roberto de Barros, 200 - Centro



Ladeira Alexandre Leonel, 151 - Cascatinha



Rua Moraes e Castro, 297 - Alto dos Passos



Avenida Rio Branco, 2406/4º andar (Edifício das Clínicas) - Centro



Avenida Rio Branco, 2891 - Centro



Avenida Rui Barbosa, 380 - Santa Terezinha



Avenida Costa e Silva, 1610 - São Pedro



Rua Henrique Dias, 226 - Benfica

A entrega dos kits será realizada no dia 15 de fevereiro, sábado, no Laboratório Côrtes Villela (Av. Rio Branco, 2891) das 13h às 17h. Neste dia, os chips serão entregues das 6h30 às 7h45.

Cadastro de equipes

As equipes que desejarem participar na primeira etapa precisam se cadastrar até 12 de fevereiro na SEL, na Avenida Rui Barbosa, 530, Santa Terezinha. O cadastro ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30. Para participar, é preciso ter entre cinco e 15 atletas por equipe, com, no máximo, 30 pontos, somados todos os participantes, de acordo com o Ranking 2019. As inscrições poderão ser feitas até a terceira etapa.

