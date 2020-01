Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, atualizada às 16h48



Projeto Futebol UFJF abre seletiva para categorias Sub-11 a Sub-17



Da redação



O projeto de Extensão Futebol UFJF, em parceria com o Tupynambás Futebol Clube, está com inscrições abertas para a seletiva das equipes das categorias Sub-11 a Sub-17. Os atletas podem se inscrever pelo formulário on-line até este domingo, 26. Os testes acontecem na Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid), no período de 27 a 31 de janeiro, de acordo com a faixa etária.



Nascidos entre 2007 e 2010 (categorias Sub-11, Sub-12 e Sub-13) serão avaliados nos dias 28, 29 e 30, das 18h às 20h. Já nascidos em 2005 e 2006 (categorias Sub-15 e Sub-14) têm testes marcados para os dias 27, 29 e 31, das 14h às 16h. Nascidos em 2003 e 2004 (categorias Sub-17 e Sub-16) passa por seletiva também nos dias 27, 29 e 31, das 16h às 18h.



Os atletas devem comparecer à Faefid, na UFJF, munidos de meião, short preto e chuteira de campo e de society.



Atualmente, as categorias Sub-15 e Sub-17 do projeto disputam o Campeonato Mineiro. De acordo com o professor e coordenador do projeto, Marcelo Matta, a iniciativa busca novos talentos. “Nesta peneira, vamos observar nos atletas as medidas antropométricas e as suas capacidades, como inteligência e desempenho no campo”.



Matta destaca que a iniciativa é de grande importância para os atletas e para os alunos da Faefid. “O projeto possibilita aos atletas terem um espaço para suas habilidades serem potencializadas, por meio de desafios e competições. Além disso, acrescenta na formação social, humana e esportiva deles. Para nossos alunos, que são os treinadores, é uma oportunidade de colocarem em prática o que é ensinado em sala de aula”.



O programa oferece a oportunidade de treinamento gratuito, principalmente para os bairros do entorno da Universidade. Os treinos acontecem na estrutura da Faefid. Já a equipe é composta por alunos, que auxiliam durante todo o processo de treinamento físico e técnico, compondo a comissão técnica de todas as categorias e também aperfeiçoando a arbitragem.





