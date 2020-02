Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, atualizada às 8h20

Programa da Prefeitura oferece aulas gratuitas de natação e hidroginástica



Da redação



A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) abriu novo núcleo de natação e hidroginástica, por meio do programa JF Esporte e Cidadania. O Tupynambás Futebol Clube (Rua Delorme Louzada, 32, Bairro Santa Teresa) receberá novas turmas. Enquanto a hidroginástica é muito procurada por adultos e idosos, a natação também receberá crianças a partir dos sete anos de idade. As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, com turmas no turno da tarde, das 13h30 às 16h30.

Para se inscrever é necessário ir ao núcleo no horário das aulas e conversar diretamente com o professor, portando documento de identificação e atestado médico autorizando a prática do esporte. Nas quintas-feiras, 20 e 27, a professora Cristiana estará no clube, efetuando inscrições. As vagas são limitadas.

São 61 núcleos, espalhados por 49 bairros de Juiz de Fora, com diversas atividades esportivas, tais como futsal, natação, hidroginástica, ginástica, caminhada e pilates. O programa atende a partir dos sete anos de idade.

