Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020, atualizada às 8h40

Tupi e Democrata se enfrentam neste sábado em Juiz de Fora



Da redação



O Tupi enfrenta o Democrata de Sete Lagoas em jogo neste sábado, 29 de fevereiro, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. A partida é válida pela quarta rodada do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Os portões serão abertos às 15h. Os ingressos já estão à venda na sede social do Tupi (Rua José Calil Ahouagi, 332 - Centro) e na sede do clube, em Santa Terezinha (Rua Santa Terezinha, 261), custando R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada.

A torcida do Galo entrará pelo portão principal (Pórtico 1), e a do Democrata pelo Bairro Dom Orione (Pórtico 3). Artefatos pirotécnicos, fumaças e bebidas em vasilhames de vidro, latas e garrafas plásticas não serão permitidos dentro do estádio.

Para o jogo, a Linha 517 – Estádio terá saídas de ônibus do Centro às 14h30 e 15h30, em frente à Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). Ao final da partida, o veículo atenderá os torcedores para o retorno.

Os itinerários para a partida serão os seguintes: Centro/estádio - Avenidas Presidente Itamar Franco (em frente ao Procon) e Eugênio do Nascimento e ponto final, na rotatória próxima ao Portão 1; estádio/Centro - Avenidas Eugênio do Nascimento, Presidente Itamar Franco e Brasil (margem direita), Ponte Nélson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda), Ponte Antônio Carlos e Avenida Presidente Itamar Franco (em frente ao Procon).

