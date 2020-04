Quarta-feira, 15 de abril de 2020, atualizada às 16h57

Projeto de extensão da UFJF oferece aulas de ginástica online

Da redação



O projeto de extensão De Pernas para o Ar está disponibilizando em plataforma on-line aulas de ginástica, arte e movimento para a comunidade no período da suspensão das atividades presenciais da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A proposta é oferecer exercícios físicos, tendo como foco diversão, lazer e experiências das movimentações corporais. As lições, desenvolvidas para alcançar aos mais diversos públicos, podem ser conferidas no canal Projeto De Pernas pro Ar no Youtube.



Com uma duração média entre 10 e 20 minutos, os vídeos, disponibilizados semanalmente, trazem movimentos de Ioga, funcionais e aeróbica. Os exercícios são planejados para ser realizados no conforto de casa, ocupando pequenos espaços, e com objetos simples, como colchonetes, tapetes, cadeiras ou simplesmente contando com o apoio de uma mesa firme. De acordo com o coordenador do projeto e professor da Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid), Neil Franco, inicialmente a proposta foi moldada para atender aos 35 participantes da iniciativa, mas passou a ser disponibilizada para a comunidade, cumprindo o papel social da UFJF.



Para todos os públicos



Todas as aulas são desenvolvidas remotamente. Os bolsistas apresentam a proposta, o grupo se reúne virtualmente para discutir o vídeo e o coordenador sugere as alterações para o aprimoramento das técnicas dos estudantes e dos participantes que fazem as atividades em casa. “Como lidamos com um público diverso, de ambos os gêneros, pessoas com deficiências, e de classes sociais e econômicas distintas, sempre pensamos em temas diversificados, pois, como nosso projeto é fundamentado na ginástica para todos, o objetivo é trabalhar com várias expressões da cultura corporal de movimento, como dança, jogos, esportes e ginástica. Criamos aulas acessíveis, que possam ser praticadas por pessoas simples, sem a necessidade de um contato prévio com as modalidades”, explica Franco.



A função das aulas é incentivar a promoção do bem-estar e da qualidade física. Dessa maneira, os vídeos apresentam orientações e recomendações, como, por exemplo, a dosagem ou a repetição das atividades para os variados condicionamentos físicos. De acordo com o coordenador, os resultados têm sido positivos. “Nossa contribuição é proporcionar para os participantes o bem-estar físico e emocional porque a prática dessas atividades melhoram a produção de hormônios, como a serotonina, que acalmam e dão prazer ao organismo, tirando um pouco da tensão em tempos de distanciamento social”, finaliza.





