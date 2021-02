Atacante Loco Abreu fará sua estreia pelo Athletic em Juiz de Fora

da Redação - 20/02/2021 11:32

O Estádio Municipal "Radialista Mário Helênio", em Juiz de Fora, será palco da estreia do atacante uruguaio, Washington Sebastián Abreu Gallo , mais conhecido como Loco Abreu. Este é o primeiro jogo no estádio, sob nova gestão municipal. A partida será realizada de portões fechados, em função da pandemia do coronavírus.



"É extremamente importante esse jogo para o estádio pois trata-se de um atleta reconhecido no mundo todo. A cidade apresenta uma boa estrutura para atender essa demanda. O esporte é um vetor econômico e, por conta disso, influencia diretamente na economia da cidade", afirma o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta.

O atacante do Atlhetic Club, de São João del Rey deve fazer seu primeiro jogo no Campeonato Mineiro contra a equipe do América-MG, na quarta-feira, dia 3 de março, às 19h15, já que a janela de transferências do futebol brasileiro será aberta no dia 1º de março.



O Athletic será o 30º clube da carreira de Loco Abreu. O time garantiu o acesso à primeira divisão ao ser vice-campeão do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Esquadrão de Aço, como é conhecido, não disputa a elite estadual desde 1970.

Aos 44 anos de idade, o centroavante soma agora o 30º clube de sua carreira. No Brasil ele já defendeu Grêmio, Figueirense, Bangu, Rio Branco-ES e Botafogo, onde se tornou ídolo.