Obras do Ginásio Municipal serão retomadas

A previsão é que já no próximo mês aconteça a licitação para as empresas finalizarem a obra

da Redação - 13/04/2021

Completando cem dias de gestão, a prefeita Margarida Salomão anunciou, nesta terça-feira, 13 de abril, em visita à Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) a retomada das obras do Ginásio Poliesportivo Jornalista Antônio Marcos (Ginásio Municipal). A conclusão do ginásio foi colocada no planejamento da equipe do secretário Marcelo Matta como uma das principais metas da administração.

Após a reprogramação e aprovação da Caixa e contrapartida da PJF, um dos principais aparelhos esportivos da cidade está mais próximo da finalização. O Ginásio Municipal, que irá integrar o Complexo Esportivo Moacyr Toledo, ao lado do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, vai ser multiuso e receberá jogos de quadra como futsal, basquete, handebol e principalmente o vôlei, onde será casa do time profissional da cidade, o JF Vôlei.



A prefeita Margarida Salomão destacou a importância da finalização da obra. “Fico muito feliz que em cem dias de trabalho já resolvemos a pendência do ginásio, que vem há tantos anos se estendendo”. A prefeita enfatizou ainda que ter o time de vôlei da cidade, o JF Vôlei, disputando em um ginásio capacitado para atender o público e a equipe, é essencial.



Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, “vamos retomar a obra do ginásio, que será um dos mais importantes locais esportivos da cidade, que há muito tempo necessitava ser terminada. E, junto com o estádio, vamos ter um complexo esportivo, e isso valoriza Juiz de Fora. Então é essencial a retomada e, principalmente, o término dessa obra.”



O secretário ainda explica que o ginásio é um espaço público, e pode receber jogos e competições expressivas. “A PJF e a cidade de Juiz de Fora vai ter um ginásio público em que poderá receber jogos de quadra, jogos intercolegiais e municipais. Além disso, também poderá receber espetáculos esportivos estaduais, nacionais e até mesmo internacionais.”



A previsão é que já no próximo mês aconteça a licitação para as empresas finalizarem a obra e que o Ginásio Municipal fique pronto no final de 2022. O espaço terá capacidade para cinco mil pessoas com acessibilidade, quadra poliesportiva e salas multiuso, além de vestiários e sala de musculação e descanso para os atletas