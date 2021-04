Fiscalização interdita dois estabelecimentos por prática de esporte coletivo

da Redação - 26/04/2021 18:29

Entre sexta-feira, 23, e domingo, 25, a operação “Fiscalização pela Vida” vistoriou 81 estabelecimentos. Dois locais precisaram ser interditados por prática esportiva em grupo: um no bairro Santo Antônio e outro no bairro Aeroporto.

Além de orientar sobre a legislação e sobre as normas sanitárias, os fiscais de posturas da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) emitiram dez autos de infração. Todos foram direcionados a bares, lanchonetes e restaurantes que não respeitaram o horário de funcionamento ou que comercializavam bebidas alcoólicas após as 16h.

Ainda no fim de semana, a equipe de fiscalização da Sesmaur encerrou uma festa de aniversário no bairro do Imperador após constatar aglomeração de pessoas. Durante os três dias, foram emitidos dez autos de infração, dois autos de interdição e 12 autos de notificação. Já a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) emitiu oito diligências fiscais no sábado, 24.

Fiscalização pela Vida

A operação “Fiscalização pela Vida” é uma atuação conjunta dos fiscais de posturas da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur); dos guardas municipais da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc); dos agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), do Procon e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A ação é coordenada pela secretária de Governo, Cidinha Louzada