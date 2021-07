Prefeitura libera esportes coletivos na Faixa Laranja do programa “Juiz de Fora pela Vida”

Consumo coletivo de alimentos que envolva aglomeração permanece proibida

da Redação - 06/07/2021 10:18

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) liberou a prática de esportes coletivos em clubes e quadras poliesportivas durante a vigência da Faixa Laranja no município. A Nota Técnica 18, publicada nesta segunda-feira, 5, na página do programa municipal de enfrentamento à Covid-19, “Juiz de Fora pela Vida”, no portal da Prefeitura de Juiz de Fora, proíbe aglomeração para acompanhamento das atividades, o uso de vestiários, o consumo de bebidas alcoólicas e esportes de luta.

Está, ainda, interditada a promoção de qualquer tipo de consumo coletivo de alimentos (almoços, churrascos, etc.) que envolva aglomeração. A nota traz, ainda, a obrigatoriedade do espaçamento de tempo entre as atividades desenvolvidas no mesmo espaço, o controle de temperatura na entrada das quadras e a presença de álcool em gel em todas as áreas de circulação interna nas quadras. A utilização de máscara é recomendada.

O secretário de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade, Ignacio Delgado, coordenador do Fórum Municipal em Defesa da Vida, explica que a liberação das atividades acontece conforme o cenário epidemiológico: Laranja, com tendência de melhora. “Ainda assim, é preciso manter os cuidados devidos. Nas atividades ora autorizadas, as medidas de segurança são de responsabilidade de usuários e proprietários. Precisamos avançar com segurança para não regredir”, destaca.

Juiz de Fora permanece na Faixa Laranja do Juiz de Fora pela Vida

Com a publicação da Nota Informativa 22, pela Secretaria de Saúde (SS), Juiz de Fora permanece na Faixa Laranja do programa “Juiz de Fora pela Vida”. Seguindo um conjunto de indicadores propostos pelo Guia Orientador, publicado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a publicação classifica o município em “risco moderado”, somando 12 pontos na “avaliação de risco”

Com informações da PJF