PJF publica edital para prestação de serviços das obras do Ginásio Municipal

Os interessados devem apresentar documentos de identificação e propostas de preços

da Redação - 28/08/2021 08:12

Foi publicado nesta sexta-feira, 27, o edital de prestação de serviços de engenharia para complementação das obras de construção do Ginásio Poliesportivo Jornalista Antônio Marcos, administrado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



A abertura desta licitação ocorre no dia 5 de outubro, às 9h30, no Auditório Térreo, situado à Avenida Brasil 2.001. Os interessados devem apresentar documentos de identificação e propostas de preços à comissão licitante, de acordo com as exigências do edital.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, "o edital fica aberto durante 45 dias e temos que respeitar todos os trâmites burocráticos necessários para o início dessas obras e isso demanda tempo. Torcemos para que esse processo seja rápido para dar início à construção”.

Ginásio Poliesportivo Jornalista Antônio Marcos

Em abril deste ano, a prefeita Margarida Salomão anunciou a retomada das obras do Ginásio Municipal. A conclusão foi colocada no planejamento da equipe da SEL como uma das principais metas da administração.

O espaço terá capacidade para 5 mil pessoas com acessibilidade, quadra poliesportiva e salas multiuso, além de vestiários e sala de musculação e descanso para os atletas. O ginásio vai ser multiuso e receberá jogos de quadra como futsal, basquete, handebol e principalmente o vôlei, onde será casa do time profissional da cidade, o JF Vôlei. A previsão é de que o Ginásio Municipal fique pronto no final de 2022.