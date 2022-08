Corridas de Rua movimentam Juiz de Fora no segundo semestre

Provas vão de agosto a dezembro

por Isabella Oliveira - 10/08/2022





O Ranking de Corridas de Rua de Juiz de Fora voltou a acontecer em 2022 depois do período de pandemia. Entrando na sua 34ª edição contará, no segundo semestre, com provas tradicionais e muito conhecidas dos amantes das corridas de rua. Começando com a Meia Maratona de Juiz de Fora, que acontece no domingo, 28 de agosto, com três distâncias: 21km, 10km e 3k e a corrida infantil. A largada acontece no Estacionamento Externo do Shopping Jardim Norte às 8h. Confira a programação completa abaixo e faça sua inscrição clicando aqui.



Programação

Sábado (27)

14h às 20h: Entrega de Kits Shopping Jardim Norte

Domingo (28)

8h: Largada das provas

10h30: Largada prova infantil



10ª Corrida de Rua Rodoviário Camilo dos Santos

Em setembro, a tradicional Corrida de Rua do Rodoviário Camilo dos Santos acontece dia 18, domingo com largada às 8h. A prova que completa sua 10ª edição, possui duas distâncias uma de 8,3km para os corredores e outra de 4,5km com sugestão para caminhantes. A corrida infantil acontece no sábado (17) a partir das 15h. Confira a programação completa abaixo e faça sua inscrição clicando aqui.



Programação

Sábado (17)

8h às 14h30: Entrega de kit infantil no Centro de Futebol Zico

8h às 18h: Entrega de kit Adulto no Centro de Futebol Zico

15h: Corrida Infantil, Centro de Futebol Zico

Domingo (18)

6h30 às 7h45: Entrega de chip, Centro de Futebol Zico

8h: Largada: BR 440, em frente ao Centro de Futebol Zico

10h30: Premiação, Centro de Futebol Zico

9ª Corrida da ASCOMCER

Em outubro, após três anos de hiato, a ASCOMCER retoma a sua corrida em homenagem ao Outubro Rosa. A prova, que entra na sua 9ª edição acontecerá domingo (16) com largada às 8h na Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) com duas distâncias uma de 6km e outra de 2,3km como sugestão para caminhantes. As inscrições podem ser realizadas presencialmente na ASCOMCER, localizada na Av. Presidente Itamar Franco, 3500, na loja Camorra Sport Style, Rua Marechal

Deodoro, 558, Centro ou clicando aqui.

Todos os recursos arrecadados com as inscrições serão destinados ao

tratamento dos pacientes oncológicos da ASCOMCER.

A programação completa ainda não foi disponibilizada pela organização.







FECHANDO O ANO

A 5ª Corrida da Unimed acontece dia 06 de novembro, domingo, com largada também às 8h. Fechando o 34º Ranking de Corrida de Rua de Juiz de Fora, a Corrida Move It larga dia 11 de dezembro. Ambas as provas ainda não possuem informações sobre inscrições, largadas e programação.



*Texto sujeito a atualizações*



Foto: Reprodução internet