Jogos Intercolegiais de Futsal começam nesta quinta-feira (11)

O Sport Club recebe as primeiras partidas da competição

por Isabella Oliveira - 10/08/2022





Mais uma modalidade dos XXVII Jogos Intercolegiais, organizados pela PJF, será iniciada nesta quinta-feira (11) a partir das 13h45 no Sport Club Juiz de Fora, localizado na Av. Barão do Rio Branco, 1303 no centro da cidade.



Nesta primeira data, serão realizados cinco jogos: E.M. Vereador Marcos Freesz X Colégio dos Santos Anjos, pela categoria Infantil Masculina; e E.E. Mercedes Nery Machado X Colégio Santa Catarina, Colégio Equipe Juiz de Fora X E.M. Doutor Cássio Vieira Marques, E.M. Henrique José de Souza X Colégio Militar de Juiz de Fora e Colégio Magnus X E.E. Professor José Freire, pela categoria Juvenil Masculina.

Os jogos acontecerão também na Secretaria de Esportes e Lazer, no Clube Sírio Libanês e na Faculdade de Edução Física da UFJF (Quadra Superior).

As finais estão previstas para o dia 15 de setembro, quinta-feira, a partir das 14h no Sport Club Juiz de Fora. Confira a tabela completa aqui.



Os Jogos Intercolegiais de Juiz de Fora são eventos integrantes do calendário esportivo estudantil da cidade. Seu objetivo é incentivar a participação das instituições de Ensino Municipal da cidade em atividades esportivas e promover a integração da juventude estudantil em torno do esporte. As categorias estão divididas em dois módulos: o Módulo I infantil, corresponde aos nascidos em 2008, 2009 e 2010; e o Módulo II juvenil, que diz respeito aos nascidos em 2005, 2006 e 2007. Ao todo, são 11 modalidades, sendo elas coletivas, individuais e paradesportivas.





Foto: Reprodução Internet