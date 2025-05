Quarta-feira, 26 de dezembro de 2012, atualizada às 18h

Portal ACESSA.com relembra os acontecimentos marcantes de 2012

Jorge Júnior

Subeditor

O ano de 2012 em Juiz de Fora foi marcado por perdas, tragédias e operações policiais para a coibição do crime no município. Janeiro começou com as chuvas que assolaram a cidade, além dos municípios da Zona da Mata. Perdas como a do juiz-forano e ex-deputado Fernando Rainho; do radialista Joelson Jaime; do professor e jornalista Robson Terra; da atriz, produtora e diretora teatral Rose Probst; do fundador do Pró-Música, Hermínio de Sousa; da Nelma Fróes, jornalista e pró-reitora adjunta da UFJF; do radialista Márcio Augusto e do violeiro do Calçadão serão sempre lembradas.

No setor esportivo, o centenário do Tupi e a estreia do time de vôlei da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) na Superliga, além do fim do campo de futebol do Sport Club, foram os acontecimentos de mais destaque na imprensa local.

Fora essas notícias, a UFJF ampliou o seu número de vagas e implantou o campus avançado em Governador Valadares. Outro anúncio feito pela instituição foi o investimento de R$ 530 milhões, considerado o maior valor empregado na universidade.

Operações policiais para dar fim à Quadrilha do edredom, que atuava em Juiz de Fora, e a do Mister Colibri também estamparam as páginas do Portal ACESSA.com, além da eleição do prefeito Bruno Siqueira. Confira mais acontecimentos.