Contagem Regressiva

04/09/2006

Torcedores reclamam de atraso na abertura das bilheterias

Eram exatamente 14:35 quando foram abertas as bilheterias. Alguns torcedores reclamaram do atraso das entradas visto que os port?es estavam marcados para serem abertos ?s 13:30 horas.

Na reuni?o, foi divulgado o valor do ingresso para o primeiro jogo do Tupi, que acontecer? neste domingo, ?s 16h, contra o Villa Nova. Os torcedores pagar?o R$ 6 pela entrada. Menores de 12 anos, maiores de 60 e estudantes pagam meia entrada, devendo apresentar documenta??o. Os port?es do est?dio estar?o abertos a partir das 13h30.