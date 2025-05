Jogadores avaliam estr?ia do time, no Municipal Eles ainda est?o se adaptando ao gramado e acreditam que podem render mais

04/08/2006

El?dio, o destaque do jogo, deixou o campo aplaudido pela torcida e afirmou que ainda faltam alguns detalhes para a equipe render melhor no municipal. ?N?o estamos ainda acostumados com o gramado. Treinamos uma vez s?, mas daqui pra frente a gente vai acertar ainda mais?, diz. O treinador Jos? Maria Pena concordou ?Treinamos no campo somente uma vez, precisamos treinar mais, se n?o o campo vira advers?rio nosso?, comentou Pena.

Segundo Allan, as dimens?es do campo influenciaram um pouco, j? que a equipe tem treinado em campos menores. ?Foi um pouco cansativo. Sab?amos da dificuldade, a grama ? alta e a gente estava treinando em grama mais baixa. Mas, conseguimos um bom resultado e agora ? pensar no Uberl?ndia?, revelou o artilheiro do tupi na temporada.