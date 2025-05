Atraso pra come?ar... Torcedores reclamam de atraso na abertura das bilheterias

Guilherme Oliveira

Colabora??o

04/09/2006

Eram exatamente 14h35, quando foram abertas as bilheterias para a estr?ia do Tupi contra o Villa Nova pela Ta?a Minas Gerais. Alguns torcedores reclamaram do atraso das entradas visto que os port?es estavam marcados para serem abertos ?s 13h30.

Jorge, torcedor do Tupi , 49 anos, fez suas cr?ticas. "Quando a gente chega aqui no est?dio a dificuldade ? de entrar. Uma hora tem bilheteiro, outra n?o tem pol?cia. Uma hora tem pol?cia e n?o tem bilheteiro. Imagine chovendo agora. A gente vem ao est?dio, quer dar apoio ao Tupi e chega aqui e n?o tem ningu?m para atender a gente. Estamos aqui e j? s?o mais de 14h30 e n?o tem bilheteiro. Tem que levar isso as autoridades para dar uma aten??o ao torcedor. Se marca uma hora todos t?m que estar aqui", reclama.