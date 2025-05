Tupi no Tri?ngulo Mineiro Objetivo ? trazer tr?s pontos na bagagem e garantir 100%

Guilherme Oliveira

Colabora??o

06/09/2006

O Tupi chegou a Uberl?ndia na madrugada de quarta-feira, dia 6 de setembro, ?s 2h30, com o objetivo de trazer tr?s pontos na mala. A equipe enfrenta nessa quinta-feira, 07, ?s 16h, o Uberl?ndia pela segunda rodada da Ta?a Minas Gerais. O Galo que derrotou o Villa Nova (leia mat?ria) ? um dos l?deres da competi??o juntamente com o Democrata e Unitri, perdendo no crit?rio saldo de gols.

Al?m de tentar vencer o Uberl?ndia, no Est?dio Parque do Sabi?, o Galo ter? que enfrentar o cansa?o da exaustiva viagem ao tri?ngulo mineiro e encarar novamente o mesmo percurso de volta para no domingo enfrentar o Am?rica, no Est?dio Radialista M?rio Hel?nio. "A viagem foi muita cansativa e vamos enfrentar um bom time", diz o treinador Pena, horas depois da chegada a Uberl?ndia.

Para o confronto, o atacante Cin?zio ? d?vida devido a uma pancada que sofreu na costela, Leandro Guerreiro pode substitu?-lo e formar o ataque com Allan. O jogador Deyvid que foi substitu?do no jogo contra o Villa Nova por causa de bolhas e Gilson que est? com o mesmo problema devem atuar. J? o lateral esquerdo Jean que cumpriu suspens?o na primeira partida volta a vaga de titular no lugar de Wanderley.

Os jogadores profissionais que n?o viajaram para a cidade de Uberl?ndia juntamente com a equipe j?nior do Tupi enfrentam o time do Ribeiro Junqueira na cidade de Leopoldina, nesta Quinta-feira, 06, ?s 20 h.

A prov?vel escala??o da Galo para a partida contra o Uberl?ndia ? a seguinte: El?dio, Z? Carlos, Jo?o J?nior, Domingos, J?nior e Jean; Robson, Gilson e Deivdy; Allan e Cin?zio (Leandro Guerreiro). T?cnico: Jos? Maria Pena

Trio de arbitragem feminino para a partida

As equipes de Tupi e Uberl?ndia v?o ter um trio feminino no comando da partida. Fato cada vez mais costumeiro no futebol brasileiro, mostrando o potencial do sexo feminino em dirigir um confronto do esporte mais popular brasileiro.

Uberl?ndia X Tupi

C?ssia ALVES Dias

A1:Marley Leite da Silva

A2:?ngela Paula Cruz R?gis Ribeiro

Confira os outros jogos da rodada clicando aqui. (tabela)