Gols perdidos fizeram a diferen?a Jogadores lamentam mais uma derrota do Tupi

11/09/2006

Jogadores e treinador foram un?nimes quando apontaram os erros de finaliza??o como fator fundamental para a derrota. O atacante Leandro Guerreiro, que entrou no lugar de Cin?zio, estava inconformado. "Perdemos muitos gols e isso prejudicou nossa equipe de sair com um bom resultado. ? hora de darmos a volta por cima. Vamos levantar a cabe?a e fazer um bom jogo na pr?xima partida".

O meia Renan foi bastante objetivo e usou um velho ditado. "Quem n?o faz leva, n?o tem jeito. Tem que trabalhar duro, trabalhar muito e trabalhar", repetiu.

O treinador Jos? Maria Pena (foto ao lado) lamentou a falta de sorte da equipe nos ?ltimos jogos da equipe. "Infelizmente, n?o estamos matando e futebol ? assim, se voc? n?o faz o gol e distrai um pouquinho acaba levando". Pena ainda destacou os gols perdidos no final do jogo e afirmou que n?o ? falta de treino. "N?o ? falta de trabalho, n?o ? falta dos jogadores correrem, ? que ?s vezes o gol n?o acontece mesmo. Mas n?s estamos tendo as chances para fazer o gol e n?o estamos sendo felizes. N?s tivemos umas quatro chances no finalzinho e o gol n?o saiu", disse.

Com rela??o ? parte da torcida que manifestou contra a atua??o da equipe, Pena avaliou com a experi?ncia que tem no futebol. "N?s tivemos muitas chances de gol e n?o conseguimos aproveitar. Eu tenho que pensar profissionalmente, pensar com raz?o. A gente lamenta porque o torcedor quer que o time ven?a e a gente respeita muito isso. N?s temos consci?ncia de que temos que melhorar, ?s vezes o torcedor est? chateado, mas com raz?o. O torcedor n?o ? profissional, ele vem aqui para ver a equipe vencer, temos agora que melhorar para o pr?ximo jogo.

