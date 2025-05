Ataque diferente no Sul de Minas Com Cin?zio contundido, Leandro Guerreiro deve formar linha de frente com Allan

Guilherme Oliveira

Colabora??o*

15/09/2006

O atacante Cin?zio (foto ao lado) ? d?vida para o jogo do pr?ximo domingo, 17 de setembro, pela terceira rodada da Ta?a Minas Gerais, contra a Caldense. O atleta sofreu um estiramento na coxa direita e ficar?, novamente, fora das atividades desta sexta-feira quando ser? avaliado pelo m?dico do clube, M?rcio Itaboray.

Caso o atacante n?o re?na condi?es ideais de jogo,entra em sua vaga e ser? o companheiro de Allan no ataque para o combate na cidade de Po?os de Caldas.

A equipe que viaja amanh?, 16 de setembro, tamb?m pode ter o desfalque do meia Deyvid. O jogador saiu do jogo treino dessa quinta-feira, realizado no campo do 4? GAC, vencido pelos titulares contra a equipe j?nior do galo, pelo placar de 1 a 0, com dores no tornozelo esquerdo. Deyvid que foi substitu?do por Juninho n?o preocupa tanto o departamento carij? que est? confiante na presen?a do jogador na partida.

O Tupi que estreou com vit?ria na competi??o e depois foi derrotado nas duas partidas seguintes precisa o quanto antes retomar o caminho das vit?rias para voltar a ficar entre os quatro primeiros colocados que garantem vaga ? fase final.

Na tarde desta sexta-feira a equipe realiza mais um coletivo no Est?dio Radialista M?rio Hel?nio.

Levanta a cabe?a Galo

Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da Universidade Federal de Juiz de Fora