Mudan?as t?cnicas T?cnico interino do Tupi abandona esquema t?tico de Pena

20/09/2006

O t?cnico interino do Tupi, Joel Martins comandou o seu primeiro treino frente ? equipe. No pr?ximo domingo, dia 24 de setembro, ele encara seu primeiro desafio na Ta?a Minas contra o Uberaba em Juiz de Fora.

A partida ? decisiva e parece que o t?cnico interino vai mexer no time. No treino de ontem Joel modificou o esquema t?tico do alvinegro, abandonando o 3-5-2 usando por Jos? Maria Pena e adotando e 4-4-2.

As primeiras mudan?as come?aram a aparecer pela rede. Marcelo entrou no lugar do goleiro titular, El?dio. Na zaga, Jo?o J?nior foi para o banco e deixou Jo?o Paulo no gramado. Gilson tamb?m estreou no time principal.

